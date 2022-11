Megszólalt a balesetéről Lékai-Kiss Ramóna

November 11-én pénteken végre lekerült a gipsz Lékai-Kiss Ramóna kezéről. Ahogy arról a Bors is beszámolt, a Dancing with the Stars műsorvezetője három hétig kesztyűben, a kezét eltakarva vezette a TV2 nagyszabású show-ját.

Fotó: Knap Zoltán

Ramónát a Hazatalálsz című, jövőre induló napi sorozat forgatásán érte a baleset, ráadásul pont jelenetben volt, amikor elcsúszott, vagy ahogy ő fogalmazott, akkorát esett, mint a ház.

"Épp forgattunk, amikor elcsúsztam, akkorát estem, mint a ház, de persze vitt tovább az adrenalin, csak később kezdtem el érezni, mennyire fáj a kisujjam. Végül a rendező úgy ítélte meg, hogy a jelenet az eséssel együtt még hitelesebb lett, és mivel felvétel közben történt, így majd mindenki láthatja adásban, hogy is történt a kis baleset" - mesélte nevetve a Borsnak Ramóna, aki a dögös és minden lében két kanál Trixit alakítja a Hazatalálszban, ami egy teljesen egyedi, romantikus dráma sorozat lesz a TV2-n.

Bár a kisgyermekes színésznő állítása szerint nem hasonlít Trixire, mégis azonnal megtalálták egymást a karakterrel, így óriási szervezésbe kezdett, hogy össze tudja egyeztetni a forgatásokat a november 14-én induló A Nagy Ő forgatásaival.

"A stílusunk egyáltalán nem hasonít Trixivel, ő sokkal feltűnőbben, extravagánsabban öltözik, mégis azonnal megtalált ez a szerep. A forgatás is végig remek hangulatban telt, ráadásul külső helyszíneken forgattunk, nem stúdióban, ettől csak még hitelesebb lett az egész történet" - fogalmazott Lékai-Kiss Ramóna.