Megható vallomás: ez volt az a pillanat, amikor Hajni beleszeretett Majkába

Palik Lászlóék YouTube-csatornáján vendégeskedett Majoros Hajnalka, Majka felesége. A modell őszintén beszélt arról, hogy már tudatosan igyekszik távol maradni a rivaldafényről, de férjéről, Majkáról is beszélt.

„3 évig lubickoltam a hírességben. A nyuszis magazin után nagyon intenzíven megkaptam, a csapból is én folytam, és egy idő után ez terhes lett számomra. Azt gondoltam, hogy nem arra kíváncsiak, aki én vagyok, és másik szintre szerettem volna lépni. Akkor azt éreztem, hogy vagy itt maradok és akkor megrekedek egy szinten, vagy egy picit kilépek ebből és átadom magam egy másik útnak. Ekkor gondolkodtam el, hogy szeretnék családot, gyereket. De amikor ezt elterveztem, nem nagyon akart összejönni".

Egy ideje már nem szeretne az előtérben lenni, a celeblétet tolja el magától. Húz egy határt.

„Nagyjából látom, hol szeretnék tartani, mit szeretnék csinálni, és ezért meghúztam egy határt. Lezártam egy sorompót, megérkeztek a gyerekeim és volt egy olyan érzésem, hogy nem tudnám együtt csinálni a kettőt, gyereket nevelni és karriert építeni. Nekem muszáj, hogy most anya legyek. Ezt meg is beszéltük Petivel, már akkor, amikor még nem is volt gyerekünk. Feltette azt a kérdést, hogy de te otthon tudnál lenni a gyerekekkel? És azt válaszoltam, hogy boldogan otthon tudnék. Én erre akarok koncentrálni, én anya akarok lenni. És borzalmas szerencsés ember vagyok, hogy ennyi időn keresztül csak és kizárólag a gyerekeimre koncentrálok.”

Hajni bevallotta, hogy volt férfiideálja, a Backstreet Boysból Brian. Majka viszont kicsit sem hasonlít az énekesre.

„Petiben mindent megtaláltam, ami nekem a legfontosabb a férfiakban. Nekem külsőleg ő egy helyes pali, szabályos a kis orra, a szemei, szép nagy szempillája van, tök jó, hogy ezt a gyerekeim nem tőlem örökölték, hanem tőle, és minden fontos tulajdonságból van benne egy kicsi. Megmaradt egy kicsit a titokzatossága. Nem visszük túlzásba a kommunikációt. Én ezt régen nagyon sajnáltam, most viszont már nagyon jól tudom, mikor kell hozzá hosszabban beszélnem, és mikor van az a pont, hogy azt mondja, hogy figyelj, most tele van a fejem mindennel, menj és beszéld meg ezt a barátnőddel. Nekem ezt az elején azért össze kellett rakni fejben, hogy van egy pali, aki tulajdonképpen nem a legjobb barátom, és nem is akar az lenni, mégis teljes értékű társam lett. Ez azért idő volt. Ez az, amikor összecsiszolódsz valakivel. A legfontosabb dolgokat megbeszéljük, de nem beszélünk borzasztóan sokat.”

A modell a mai napig emlékszik arra a pillanatra, amikor rájött, hogy ez több lesz, mint egy futó kaland, mert szerelmes tudna lenni Majkába.

"Egy erkélyen álltunk, beszélgettünk és Peti a hátamra tette a kezét. A mai napig érzem a hasamban az izgalmát ennek az érzésnek. Odafordultam Petihez és azt mondtam, nekem el kell innen menni. Ekkor tudtam, hogy itt több is történik, mint hogy csak beszélgetünk."

Arra a kérdésre, hogy milyen Majka feleségének lenni, egyszerűen azt mondta, nagyon jó.

"Mi addig leszünk együtt, amíg jól érezzük magunkat, ezért nem mondunk olyanokat, hogy mi együtt szeretnénk megöregedni. Most már mondjuk van ilyen, de nem feszegetjük. Kaptam egy olyan társat, aki mellett én teljesen ki tudok bontakozni, tud rám figyelni, és összességében egy jó kis halmaz, jó kis kör vagyunk mi.”