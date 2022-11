Kitálalt a szomszéd, mindent elmondott a drogbotrányba keveredett énekesnőről

Köztudott, hogy a napokban egy sokkoló botránnyal hozták összefüggésbe Tóth Andi nevét. Bár hivatalos bizonyíték nincs rá, hogy ő volt az a híresség, akit drog hatása alatt kórházba kellett szállítani, mégis többen állítják, hogy róla van szó – többek között a szomszédai is.

Amikor tavaly megnyerte a Dancing with the Stars versenyét, csak úgy ragyogott a boldogságtól, tavasszal pedig a szerelem is rátalált, így senki nem számított rá, hogy Andival baj lesz. Ezért is olyan hihetetlen, hogy sokan rögtön rá asszociáltak, ahogy kiszivárgott a hír, miszerint

egy ismert énekesnő véget akart vetni az életének, mély sebeket ejtett a csuklóján, valamint kokaint, nyugtatót és alkoholt találtak a szervezetében.

A kórház természetesen védi a betegek személyiségi jogait, de furcsa egybeesés, hogy a drámai fordulat abban a házban történt, ahol Andi lakik. Az angyalföldi ház lakói, ahol az énekesnő bérli a lakását, beszédesek voltak, a hot! magazinnak is elmondtak mindent.

A szomszédok nyilatkoztak már a tévében, illetve több sajtóorgánumnak, de a magazinnak is megerősítették, hogy bizony nem kacsa az a hír, ami bejárta a médiát.

– Onnan vitték el az emeletről, ahol a lámpa ég – mutatott az énekesnő lakásának ablakaira a neve elhallgatását kérő szomszéd.

Nem ismerem Andit és a párját, néha kijöttek az emeletre cigarettázni. Sosem történt semmi hangoskodás, pedig már 40 éve itt lakom, ismerem az egész utca lemenő-felmenő dolgait. Rendesek. De azt meg tudom erősíteni, hogy amiről eddig írtak, az megtörtént

– mondta a szomszéd a hot!-nak.

A névtelen informátor nyilatkozatának további részleteit keresse a hot! magazin legfrissebb számában!