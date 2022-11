Juhász Roland és Lipcsei Betta első közös gyermeküket várják

Betta és Roland már hosszú évek óta él együtt, május utolsó szombatján pedig a boldogító igent is kimondták. A csinos műsorvezetőnek előző kapcsolatából, 2013-ban született egy kisfia. Juhász Rolandnak is van egy gyermeke, korábbi kapcsolatából született a most 13 éves Jázmin.

A házaspárnak pedig hamarosan pedig az első közös gyermekük is megszületik, Betta ugyanis közösségi oldalán egy fotóval jelentette be az örömhírt, miszerint várandós.