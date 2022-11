Így néz ki most Zámbó Jimmy sírja

2001. január 2-ai halála óta minden évben virágok és mécsesek borítják november elején is Zámbó Jimmy sírját a Csepeli temetőben. Természetesen idén sincs ez másképp. A Ripost is kint járt, fotójuk tanúsága szerint idén is rengetegen megemlékeztek a Királyról.

Virágok és mécsesek tucatjai a síron Fotó: Ripost

Idén, mint ahogy minden évben jó ideje, Jimmy nagy tisztelője, Peter Srámek is ellátogatott a sírhoz. Mint magyarázta: általában délután néz ki, az esti órákat és a tömeget inkább elkerüli, hiszen tudja, hogy a legendás énekes nyughelye amolyan zarándokhely.