Rubint Réka munkát ajánlott Andrei Mangrának

Nagy szerencséjük volt azoknak a hölgyeknek, akik rendszeresen járnak Rubint Réka óráira. A több száz fős tábor tagjainak ugyanis az ”ölébe hullott” az ország egyik legtehetségesebb táncosa, a 30 éves, nagyváradi származású versenytáncos, aki a román bajnoki címek mellett olyan eredményekkel büszkélkedhet, mint az Európa bajnoki második helyezés, világbajnokság profi latin showdance 4. és 6. hely.

Nagyon jó párost alkottak a táncparketten

Andrei Mangra kezét ugyanis nem engedte el Réka a kiesés után, sőt, munkát ajánlott neki, amit a profi táncos szívesen fogadott. Így indult útjára több workshop is, köztük a lady latin, illetve a solo latin táncórák, melyeket – nem túlzás ezt állítani – imádnak a hölgyek. Mangra óráinak népszerűsége ma már ott tart, hogy külön turnusokat szervez elegáns vidéki hotelekbe, ahova özönlenek az érdeklődők.

Rubint Réka korábban így lelkendezett a Borsnak a frissen beindult közös karrierjükről:

– Nagyon hálás vagyok a műsornak. Ha nincsen ez a felkérés, nem ismerjük meg egymást, tehát nem találtunk volna egymásra. Egy nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, illetve egy mérhetetlen tisztelet egymás irányába. Én is járok a vasárnapi Lady Latin órájára és az Alakreformosok is elkezdtek járni. Andrei is jár a Rozsnyaiba, oda pedig járnak az ő Lady Latinosai. Úgyhogy a két család egyesült. A családom nagyon szereti, a gyerekek, Norbi is. Lesznek táboraim, oda is jön, én is megyek az ő tánctáborába. Mindkettő novemberben lesz. Egy nagyon jó baráti és munkakapcsolat alakult ki közöttünk – mesélte boldogan Réka.