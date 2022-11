Szerelmi botrány: zokogásban tört ki a Párcharc játékosa - "Soha, soha nem figyelsz rám!

A Párharc szerdai esti adásában Heddát érzékenyen érinti, hogy bebizonyosodott, Csoki az esetek nagy részében elengedi a füle mellett azt, amit szerelme mond neki. A játékban most kiderül, mennyire ismerik egymást a párok és szó mi szó, Csoki nem igazán jeleskedett ebben a feladatban.

Hedda érzékenyen reagált arra, hogy Csoki nem figyelt rá

– Egyébként is kimerítő és lelkileg is megterhelő volt ez a játék. Kibuktam és elsírtam magam. Nem az esett rosszul, hogy nem tudta, mi volt a jelem az óvodában, itt nem ezen van a hangsúly. Engem az zavar, hogy ez a sok kicsi apróság mind abból fakad, hogy nem figyel arra, amit mondok. Ráadásul pont el is meséltem neki, mi volt a jelem az oviban, mert volt hozzá egy sztori. Ezt tudnia kellett volna. Nem tudom, hogy ilyenkor kihez beszélek? – tette fel a költői kérdést Hedda, akit érthető módon rosszul érintett, hogy párja nem figyel rá.

A szőke szépség azt is elárulta, mennyire jellemző a kapcsolatukra ez a fajta szenvedélyesség.

– Konkrétan a műsorban töltött idő az életünket tükrözi.

Pontosan megmutatja, milyenek vagyunk valójában. Mindketten hirtelen haragúak vagyunk, makacsok és önfejűek. Számtalanszor előfordult már, hogy ment a balhé, előkerültek a bőröndök és elkezdtem összepakolni a cuccaimat. Persze mire az ajtóhoz értem, Csoki mondta, hogy: de baba, ne menj el! És ugyanez van fordítva is. Ez sűrűn előfordult már velünk – árulta el Hedda, s egyetértett azzal, hogy egy kiadós veszekedés után édes a békülés.