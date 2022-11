Csobot Adél odaszúrt Bereczki Zolinak: "Így is élveztem minden percét!"

Mint ahogy azt korábban megírtuk, Csobot Adél cseppet sem volt összeszedett a Dancing with the Stars legutóbbi adásában. Éppenhogy beesett az élő adás kezdetére, valamint többször hibázott is a produkciók alatt, melyet a zsűri sem hagyott szó nélkül.

Az énekesnő és párja, Hegyesi Berci végül sikeresen tovább jutott a következő élő adásba, és visszaszólt az őt kritizáló Bereczki Zoltánnak is egy Instagram-videóban.

Az a bizonyos kimaradt emelés! Így is élveztem minden percét!

- írta a videó alá.