Csobot Adél: három pasival fogok táncot lejteni!

A ma esti különleges Dancing With The Stars-ban a sztárokhoz más sztárvendégek is csatlakoznak, hogy még magasabbra emeljék az este fényét. Csobot Adél és partnere, Hegyes Berci a hamarosan induló Nagy Ő főszereplőjét, Árpa Attilát kapták, aminek nagyon örültek.

– Ati nagyon lelkes, és ezzel magával röpít minket is, mert azért nagyon fáradtak vagyunk már

– mesélte Adél, aki azt is hozzá tette, hogy Árpa tavalyi döntősként sok jótanáccsal tudja őket ellátni. Hegyes Berci mellett Árpa is csatlakozik tehát a páros táncába, s nem lehet tudni, hogy a hármas tánca milyen jellegű lesz, azt azonban biztos, Adél nem bízta a véletlenre: nem csupán egy férfival, hanem rögtön kettővel kapkodhatja a lábait a parketten.

– Attila annyira macsó, hogy olyan, mintha nem egy, hanem rögtön két férfi férne el benne, így összesen három férfival fogok táncolni a műsorban!

– nevetett a bájos híresség. Hozz tették, hogy a műsor kemény fázisánál tartanak, nincs olyan testrészük, ami ne sérült volna már le.

Fájdalomcsillapítókon élünk, folyamatosan lesérülünk...

– vallotta be Adél, de hozz tette, hogy a sérülések miatt, a két koreográfia miatt is úgy érzik: napról napra "túlélnek". A ma esti show-ban szemügyre vehetjük tehát, hogy Adél és Berci hogyan éli túl, vagy meg a táncukat, a műsor minden szombat este a Tv2-csatornáján követhető.