„Szomorú, hogy a temető után kell egy születésnapra elmenni” - ma ünnepli 9. születésnapját Berki Nati

– Volt egy fiam, akit imádtam, attól függetlenül is, hogy 18 éves korában elkerült tőlünk (sportoló lett és járta az országot) és keveset találkoztunk. A fiam csodálatos ember volt, aki nem ismerte, az ne mondjon róla véleményt! Van két unoka, és most már azoknak élünk. Évente, mint most is jövünk szülinapozni, hiszen a nagyobbik lánykának, Natkónak ma van a születésnapja. Innen most oda megyünk azt ünnepeljük meg. Sajnos elég szomorú, hogy a temető után kell egy születésnapra elmenni.