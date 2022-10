Laky Zsuzsi: Guszti jobb, ha csak kóstolgatni jön be a konyhába!

Mi a kedvenc családi recepted?

Mi egy nagyon „leveses” család vagyunk. A gyerekek sokszor kérik, hogy készítsek tárkonyos ragulevest vagy tárkonyos zöldbablevest. Egyetlen konkrét kedvencünk nincsen, de ezek mindig befutók.

Van olyan étel, amit nem vagy hajlandó megenni?

Nincs, bár a lányom, Luca hisztaminérzékenysége pár alapanyagot kizár. Laktózmentesen étkezünk, emellett én diétázom. Gusztinak már nincs kapacitásom külön főzőcskézni, ezért ő is a mi értrendünkön van.

Össze tudtatok dolgozni és együtt nyomoztatok a troll után a férjeddel, Gusztival?

Mindenkivel együtt dolgoztunk. Rengeteget gondolkodtunk a troll kilétén, azon, hogy ki milyen módon volt gyanús a felvétel alatt. Közösen ötleteltünk még a szünetekben is. Gusztival akkor dolgoztunk együtt főleg, amikor troll volt. Segítettem neki, próbáltam elterelni róla a gyanút, ilyen tekintetben volt meg a közös munka közöttünk.

Kivel volt a legjobb együtt főzni?

Németh Kristóffal főztem a legtöbbet, vele nagyon jól kiegészítettük egymást. Szerencsém volt vele, hiszen remek szakács! Sokat tanultam tőle arról, hogy közel fél óra alatt hogyan lehet változatos ételeket összedobni.

A főzésre vagy inkább a nyomozásra koncentráltál a műsorban?

A kettőre egyszerre igyekeztem figyelni. Illetve mindig ki volt osztva, ki mit fog csinálni, kinek mi az erőssége. Ha olyan ételt kellett készíteni, amiben nem mozogtam otthonosan, akkor nem próbáltam meg irányítani a csapatot, inkább hagytam, hogy rám osszák a feladatot. A túrógombóc készítésénél magabiztos voltam, illetve Gusztival közösen készítettünk fasírtot, annak a feladatnak is kifejezetten örültem. A nyomozás pedig maradt a szünetekre, a főzést követően.

Ki viseli nálatok otthon a kötényt?

A konyhában egyértelműen én, Guszti jobb, ha csak kóstolgatni jön be a konyhába. Vele általában nem szoktunk együtt főzni, de a lányaimmal igen, sőt, egyre több ételt készítenek el önállóan. Egyszer nem is engedtek be konyhába, mondván, most ők főznek a családra. Örülök, hogy ennyit próbálkoznak, gyakorolnak.

Előny vagy hátrány volt számodra, hogy Gusztival osztoznotok kellett a konyhán a műsor ideje alatt?

Hátránynak nem mondanám, hiszen mindketten jól éreztük magunkat. Azt sem bántam, hogy nem mindig velem volt egy csapatban, így a többiektől is el tudott lesni egy-két főzési technikát. A vágási tempóján sokat segített a műsor, ez már most látszik.

