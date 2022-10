Kökény Dani kemény kritikát kapott a zsűritől, most tuti nem lesz befutó

Kökény Dani az utolsó pillanatban, egy versenyzőtársa, Kálóczi Réka sérülése miatt kerülhetett be a Sztárban sztár leszek! élő show-jába, és rögtön az első adásban oda is tette magát: ő lett a nap legjobbja. Mindenki izgatottan várta hát, hogy a második adásban a szegénységben élő srác mit hoz ki The Weeknd slágeréből.

Sajnos azonban a zsűri nem volt elragadtatva.

Majka szerint nem volt tökéletes a mai produkció: úgy érezte, Dani picit fél a színpadon, nem meri igazán felvenni a kapcsolatot a közönséggel, emellett saját magához képest énekhangilag sem sikerült úgy a dolog, mint kellett volna. Ugyanígy vélekedtek a többiek is: Daninak el kell engednie magát, fel kell szakítania a gátakat.

Végül a zsűritől 23 pontot kapott Kökény Dani, ami az utolsó előtti helyre elegendő.