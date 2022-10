Átok ül a brit királyi családon? II. Erzsébet ruhája lehet a kulcs

Igencsak különös elmélet látott napvilágot a brit királyi családdal kapcsolatban: többen azt pletykálják, a famílián átok ül, vagy legalábbis ült, mely II. Erzsébet kék ruháihoz volt köthető. De hogyan is? Most eláruljuk!

II. Erzsébet szerette a kék színt Fotó: AFP

II. Erzsébet nagyon szerette a kék különböző árnyalatait, ha öltözködésről volt szó, gyakorta nyúlt ehhez a színhez, mely nyugalmat árasztott, ami teljes összhangban állt az ő uralkodói attitűdjével. Nem egyszer előfordult, hogy még akkor is kék mellett döntött, amikor esküvőkre volt hivatalos – egy elmélet szerint ez azonban talán nem is volt olyan jó ötlet. A néhai királynő ugyanis mindhárom gyermeke esküvőjére kékben ment, és mindhárom frigy zátonyra futott, ráadásul nagyjából egy időben. Anna lánya 1992-ben jelentette be, hogy 19 évnyi házasság után elválik Mark Phillipstől, és ugyanebben az évben derült ki, hogy Károly és Diana hercegné is külön folytatja. Ráadásul András herceg is akkoriban közölte, hogy elválik Sára hercegnétől, így az 1992-es egy igazán szörnyű év volt a királyi családnak – írja a Promotions oldala.

Az uralkodó mindhárom gyermeke esküvőjén kékben jelent meg. Itt épp Károly és Diana frigyét ünnepelték Fotó: AFP

Ki tudja, tisztában volt-e II. Erzsébet ezen összefüggéssel, beszédes ugyanakkor, hogy ezt követően nem vett fel többet esküvőre kéket.