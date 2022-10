Külön ágyban alszik Ambrus Attila és a felesége

Intim titkot árult el házasságáról Ambrus Attila, az ország „Viszkis rabló”-ja. Néhány éve még nem is gondolta volna, hogy ennyire fontos szerepet tölthet be az életében a család. Ám mióta apa lett, minden átalakult, gyermekeit toronymagasan az első helyre teszi a fontossági sorrendben: akkor is, ha ez a feleségével való intimitás rovására is megy.

A Viszkis manapság elsősorban apa Fotó: Dombóvári Tamás

„Egyedül alszom a hálószobában”

Lánya, Anna 2019-ben született, fia, Magor pedig novemberben lesz egyéves. Nagyon szoros a családi kötelék, az éjszakák is együtt telnek.

– A feleségem még szoptat, ezért ő a kicsivel alszik. Eddig én voltam a nagyobbal, de most úgy alakult, hogy egyedül alszom a hálószobában, a feleségem pedig a két gyerekkel az ő szobájukban – árulta el a Borsnak.

„Nem gond, ha kiesik pár hónap”

Rákérdeztünk, nem hiányzik-e a közös hitvesi ágy, az intimitás.

– Elég sokat voltam börtönben, hozzászoktam a spártai élethez – fogalmazott nevetve.

– Nem gond, ha kiesik pár hónap. Most a gyerekek érdekei dominálnak, és ezzel nincs semmi gond – fogalmazott Ambrus, aki igazi apatigrissé vált. Kislánya kedvéért akár 15 kilométert is biciklizik: így hozza el az óvodából, elmondása szerint, kiváló közös időtöltés a hazaút így. De már a kezdetektől is szorgoskodott.

„Ő kemény, mint az orosz tél”

– A szülőszobán is aktívan segítettem, én vágtam el a köldökzsinórt, láttam a méhlepényt. Ha lenne egy harmadik gyerek, már le tudnám vezetni a szülést – mondta, majd gyorsan leszögezte, nem tervezik a családbővítést. Nagyon büszke a feleségére, amiért olyan jó anya.

– Ő kemény, mint az orosz tél. Én meg kemény, mint egy cumisüveg… A kutyáinkkal sem bírok, nemhogy a gyerekekkel – viccelődött.

Attila nemcsak a kicsik körüli teendőkből veszi ki a részét, de a házimunka alól sem vonja ki magát. Szereti, ha mindig minden rendben van az otthonában.

– Elég kocka ember vagyok, ma is porszívózással kezdtem a napot. Mindig is precíz voltam. Annak idején mondjuk 8-kor kiraboltam egy bankot, és 9-kor már edzésen voltam.

Munkával telt az ünnep

Múlt héten ünnepelte az 55. születésnapját Ambrus Attila. Azaz nem is igazán ünnepelte, elmondása szerint ugyanis nem kerít nagy feneket ennek.

– Az ötvenediket megtartottam, és majd a hatvanadikat, ha megérem – árulta el a Borsnak, majd hozzátette, munkával telt a szülinapja, workshopot tartott Párkányban, a hagyományos Simon-Júda napi vásáron, legközelebb pedig október 16-án a Tokaji Országos Állat- és Kirakodó Vásáron várja az érdeklődőket.