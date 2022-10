A TV2 megosztó sztárja: Lehet, hogy az embereknek nem tetszett az, ami történt

A magánnyomozóként dolgozó Zotya alaposan felkavarta a kedélyeket a műsor első heteiben. Megosztó személyiség volt, sosem rejtette véka alá a véleményét, és egyértelműen kimutatta, ha valaki nem szimpatikus neki. Talán ez lett a veszte.

– Nem tudom, miért én lettem a kieső. Nagyon boldogan tekintek vissza minden egyes napra, én önmagamat adtam.

Egyetlen kérdőjel az az Angival való kapcsolat, hogy úgymond nem jó fényt vetett rám, lehet, hogy az embereknek nem tetszett az, ami történt. Én nem tudok olyan emberrel egy társaságban lenni, akin azt érzem, hogy elárult.

Én ilyen vagyok. Talán ez jöhetett le úgy, hogy nem lettem szimpatikus. Én semmit nem csinálnék másképp – fejtette ki a kiesés után.

Zotya és Angi között bőven volt feszültség

Ahogy eddig is, most is a nézői szavazatok és a többi játékos véleménye döntött arról, kinek kell elhagynia Dominikát. Zotyát meglepetésként érte társai voksa.

– Petrán nagyon meglepődtem, pozitív értelemben, hogy engem várt vissza. Talán Ágitól vártam volna egy szavazatot, tőle nem kaptam.

Ádámnak a szavazata egy nagyon nagy hátba szúrás, mert vele egyedül én tartottam a kapcsolatot.

Jókat beszélgettünk, sokszor mélyen, emberileg ezt én nem tudom tőle elfogadni. Biztos fogunk beszélgetni, de hogy barátok nem leszünk, az biztos.

Zotya bár csalódott, hogy távoznia kell, elmondása szerint semmit sem csinálna másképp, minden napot élvezett, életre szóló élményeket szerzett:

– A kamerákat is egészen megszoktam és megszerettem. Szívesen szerepelnék hasonló műsorban. Bár a szerelmet nem találtam meg, nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy részt vehettem ebben a játékban.

A műsor új izgalmakkal folytatódik ma este 21 órakor a SuperTV2-n.