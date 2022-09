Nagy bejelentést tett Shane Tusup

Shane Tusup viharos időszakon van túl, gyors eljegyzése Szabó Zsófival gyors szakításba torkollott. Az úszóedzőt nagyon megviselte az elválás. Bár a pár egyik tagja sem nyilatkozott a történtekről, többek szerint Shane heves természete volt az oka.

A negatív események ellenére szeptember elején letette az állampolgársági esküt, így most már teljes mértékben otthon érezheti magát választott hazájában. Az ünnepségre édesanyja is elkísérte, aki minden fontos eseményén is ott volt és támogatta.

Örömmel fogja kezében a magyar személyi igazolványát Fotó: Szabolcs László

Shane úgy érzi, olyan sokat adott neki Magyarország, hogy hivatalosan is szerette volna, ha kettős állampolgár lesz.

Nemrég egy újabb örömhírt kapott. Nem sokkal az eskütétel után már kézbe is vehette legújabb személyi azonosító okmányát, aminek láthatóan nagyon örült.