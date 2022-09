Megrázó: rákban veszítette el szüleit a Sztárban sztár leszek! énekesnője

Napsugár kislányként is az énekesi pályán képzelte el magát, azonban a sok a próbálkozás ellenére sem ért el átütő sikert. Az utóbbi tíz évben teljesen kimaradt az életéből az éneklés, az anyai feladatok kerültek az első helyre, azonban úgy érzi, most végre eljött az idő, hogy megvalósítsa álmait. Mindezt egyedülálló anyaként, mert a szüleit nagyon fiatalon veszítette el, testvérei nincsenek, ráadásul az élet úgy hozta, hogy gyermekei afrikai származású édesapjával is három évvel ezelőtt szakított. Sajnos rá sem számíthat.

Édesanyámat 21, míg édesapámat 28 évesen veszítettem el. Sajnos mindketten rákban hunytak el, az életük utolsó percéig velük voltam.

Amikor anyukám beteg lett, még otthon laktam, később apukámnál viszont fel kellett adnom a budapesti életemet, és hazaköltöztem Csákvárra, hogy mellette legyek. Mindkettő rendkívül nehéz időszak volt lelkileg – mesélte lapunknak a ma már Budapesten élő anyuka.

Gyermekeinek szeretne példát mutatni, hogy kitartással mindenki elérheti a célját. Fotó: TV2

Egy évtized kihagyás után szinte újra kellett tanulnia énekelni, és most, hogy már gyermekei 7 és 9 évesek, úgy érzi, újra esélyt ad magának.

Nagy rohanás az életem, ezért nem fért bele eddig, hogy a karrieremmel foglalkozzak.

De most már, amíg élek, engem biztosan nem lehet lerobbantani a színpadról. Eddig a létfenntartásért kellett küzdenem. Azzal, hogy 39 évesen jelentkeztem a versenybe, szeretnék a gyermekeimnek példát mutatni, hogy ebben a korban is el tudja érni az ember a célját. A hozzám közel állók is értetlenül álltak a döntésem előtt, hogy miért próbálkozom a Sztárban sztár leszek!-el. Anyukám a példa előttem, aki falusi kislányként úgy, hogy a családjában senkinek nem volt diplomája, orvos lett, mert kitartóan küzdött. Én ebben nőttem föl, és ezt szeretném a kislányom és a kisfiam előtt példaként felállítani. Szeretném, ha meglátnák, hogy minden rossz helyzetből fel lehet állni, csak a helyes utat kell megtalálni hozzá – mesélte Napsugár.