Megfagyott a levegő a forgatáson: „Jézusom!” – kiáltotta el magát Demcsák Zsuzsa

A nemrégiben elindult párkereső valóságshowban, a Money or Love-ban 12 játékos versenyzik egymás kegyeiért, és a tíz millió forintos jutalomért. A realityt az alkotók kültéri játékokkal is teletűzdelték, ahol az ügyesség dönt. Ezt történt a kedd esti adásban is, amikor egy egész ország nézhette végig, mit művelt Alex. A kiszemelt szépséggel, Petrával játszottak párban Ádám ás Éva almája játékot. A játék időre ment, nyerni szerettek volna, így a srác sietett, de kissé figyelmetlen volt, a talaj is csúszott és egy kötélben óriásit esett. Akkorát, hogy azt Demcsák Zsuzsa sem tudta szó nélkül hagyni.

Jézusom, óvatosan!

– üvöltötte aggodalmában hangosan a műsorvezető. A videóban 1:37-nél látni, hogy tényleg megüthette magát a szerencsétlenül járt zenei producer, azonban azonnal felpattant és folytatta a játékot, mintha semmi sem történt volna. Gyorsaságuknak köszönhetően meg is nyerték a párharcot.