Komoly ajánlatot kapott egy idegen nőtől MC Hawer

MC Hawer azt vallja, hogy a boldog életnek három összetevője van.

– A siker, a pénz és a szerelem. Az utolsó az, amiről még álmodom, hiszen minden más megvan – kezdte a Borsnak az énekes arra a Facebook-bejegyzésre reagálva, amelyben azt írta, a szakítása után is hisz még a tündérmesékben, és mivel örök álmodozó, bízik abban, hogy egy nap őt is megtalálja az álma. A bejegyzésre sokan reagáltak, mindenki sok sikert kívánt neki a párkereséshez. A jókívánságok mellett azonban volt egy magyar hölgy is, aki Amerikában él, és konkrét ajánlattal állt elő.

Kedves Géza, jelölj ismerősnek, arra várok mióta, és gyere ki hozzám Amerikába, New Yorkba

– írta a nő lelkesen, kommentjére azonban nem érkezett válasz.

Egy nő Amerikába invitálta Hawert Fotó: Bors

Volt már példa arra, hogy valaki külföldön találta meg élete szerelmét, ezért adja magát a kérdés: Mc Hawer elhagyná-e Magyarországot, ha úgy érezné, hogy megtalálta a nagy Őt.

– Szívesen kimegyek hozzá, ha ennyire hív, nagyon aranyos és kedves, privát üzenetet is kaptam. Viszont nem tervezem, hogy New Yorkban folytatom az életemet. Biztos, hogy nem fogok ott karriert építeni, hiszen Magyarországon megvan minden, amire szükségem van, persze egyelőre a boldogságon kívül – mondta az énekes, aki arra is kitért, nyitott-e már egy új párkapcsolatra.

– Az a helyzet, hogy nagyon lassan nyit a lelkem egy-egy fájdalmas szakítás után, ezért nem keresem, hanem inkább várom, hogy rám találjon a szerelem. A szívem most még sérülékeny, mivel félek egy újabb csalódástól, egyelőre óvatos vagyok. Az elmúlt 50 évben átélt sok csalódás megmarta a lelkemet és a szívemet. Jelenleg el vagyok egyedül, egyszer talán kinyílik majd a szívem… – magyarázta MC Hawer.