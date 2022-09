Lehetetlen megkülönböztetni őket: megtalálták Katalin hercegné hasonmását

Több olyan fotó is kering a világhálón, amelyen egy nő megszólalásig hasonlít Katalin hercegnére. Az arcuk olyan egyforma, hogy akár ikertestvérek is lehetnének. Ráadásul a ruhaméretük is megegyezik, ezért Heidi Agan előszeretettel vesz fel olyan darabokat, amelyeket Vilmos herceg felesége visel. Néhány fotó láttán komoly fejtörést okoz megállapítani, hogy melyikük az igazi Katalin. Egy biztos: ha a hercegnének valaha dublőrre lenne szüksége, már nem okoz gondot a felkutatása.

Fotó: Getty Images