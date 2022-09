Aláírás osztogatás közben tört rá a pánikbetegség a magyar hírességre

Az iskolában fekete báránynak számított, mára azonban az ország egyik legsikeresebb influenszere lett Körcsönyei Polly. A Palikék világa by Manna Futtában című adásában mesélte el, rájött, hogy csak magára számíthat az életben. És bár tömegek számára példakép, szerinte ő is csak egy hétköznapi ember, hétköznapi problémákkal.

Kiközösítettek, nem nagyon voltak barátaim. Nem találtam a helyemet az emberek között. Most is egy-két barátom van egyébként csak

– vallotta be az influenszer, aki úgy véli, sikeréhez hozzájárult az is, hogy mindig elnyomták és egyedül kellett mindent megoldania.

„Biztos, hogy nagyon sokat segített, hamarabb is megértem. Nagyon sok fájdalmat átfordítottam pozitív irányba magamban, táplálkoztam belőlük és tanultam sokat. Rájöttem, hogy milyen ember nem szeretnék lenni, mint akik úgy bántak velem anno. Tudom azt, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekek normálisan szocializálódjanak és mennyire tud ártani egy-egy ilyen esemény az iskolában. Ezért is döntöttem el, hogy én segíteni szeretnék ezeknek a gyerekeknek, akik ugyanazokat élik át, mint én anno” – tette hozzá.

Palik László műsorvezető elmondta, szerinte azok a követők, akik rövid vagy hosszú távon egyedül érzik magukat, társa lelnek Pollyban.

„Szerintem rengeteg gyerek azért is szereti, ha egy általa imádott embernek is hasonló problémái vannak, mert látja, ők is ugyanúgy emberek. Nincsenek egyedül ezekkel a problémákkal. Ezért is mertem megnyílni ezekről a dolgokról.

Mondtam is nekik, hogy pánikbetegséggel küszködöm, szóval nem könnyű nekem sem az élet. Főleg, ha dedikálások vannak, akkor nagyon sokan vagyunk.

Úgyhogy amióta próbálok megnyílni nekik ezen a téren, sokkal közelebbinek érzem a kapcsolatot velük. Mert látják, hogy ő nem egy tökéletesség, neki is vannak ugyanúgy bajai. A tapasztalataimmal pedig úgy érzem, rengeteg segítséget tudok nekik nyújtani” – mesélte a fiatal influenszer.