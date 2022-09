Nem csak Károlyt, Vilmost és György herceget is felkészítette az uralkodásra II. Erzsébet

II. Erzsébet nem úgy nőtt fel, hogy egyszer uralkodó lesz. Nem akarta hát, hogy örököseit hasonlóképp váratlanul érje, ha trónra kell lépniük. Fiát, III. Károly királyt már gyermekkorától uralkodásra nevelte, de Vilmosra, sőt, a kilencéves György hercegre is lehetséges trónörökösként tekintett. Elsősorban természetesen Károlyra fókuszált, akinek fokozatosan egyre nagyobb rálátást biztosított, hogy a trón átvétele gördülékeny, zökkenőmentes legyen.

Károly jó ideje ott volt édesanyja mellett, hogy beletanuljon az uralkodásba Fotó: AFP

Így készítette fel Erzsébet királynő III. Károlyt az uralkodásra

Károly állítólag jó ideje tartott próbameghallgatásokat David Cameron volt miniszterelnök segítségével, hogy felkészüljön későbbi szerepére. Cameron beszámolója szerint Károly rendkívül jól teremt kapcsolatot másokkal, ismer mindenkit, ami megkönnyíti majd ezeket a találkozókat, amikor már "élesben" zajlanak majd.

Emellett a királynő jó ideje betekintést biztosított Károlynak olyan titkos iratokba, amelyek az ország kormányzását érintették. Minderről Robert Jobson, a királyi család egyik szakértője számolt be korábban, aki ekkor Károlyt a legfelkészültebb uralkodójelöltként jellemezte, köszönhetően annak, hogy gyakorlatilag több évtizede ott volt a királynő mellett, rálátása volt mindenre, tisztában volt mindennel.

Ráadásul mind Károly, mind Vilmos herceg számos alkalommal helyettesítette is a királynőt, még a parlamentben is, amikor II. Erzsébet egészsége romlásnak indult. Ez még több rálátást biztosított számukra – jegyzi meg a Mirror. Vilmos emellett hetente teázott és ebédelt a királynővel. Kapcsolatuk rendkívül szoros volt, beszélgetéseik alatt II. Erzsébet sokszor érintett olyan témákat, melyek a herceg felkészülését segítették elő.

György herceg második a trónörökösök között

Noha jelenleg még csak kilencéves, a kis György is közel áll a trónhoz: Vilmost követően ő a második uralkodójelölt, így nem csoda, hogy szülei egy ideje őt is felkészítik a trónra lépésre. Pontosan nem tudni, mikor közölte Vilmos és Katalin, milyen teher nehezedik a gyermek vállára, az azonban bizonyos, hogy mindez valamikor 2020-ban történhetett. Mint azt Robert Lacey, a királyi család egyik történetírója felfedte, György hetedik születésnapja körül a szülők részletesen beszámoltak a kis hercegnek a feladatairól és kötelességeiről, mint a királyi család tagja. Természetesen a gyermeket még komolyabb szinte nem vonják be a politika világába, azonban már most arra ösztönzik, hogy részt vegyen különböző jótékonysági akciókban. A koronavírus-pandémia alatt például ebédet szállított ki az arra rászorulóknak.