Így még biztosan nem moziztál, koncert a filmvászon előtt

„Soha nem volt még ilyen típusú koncert a magyar mozikban és mi szerettünk volna valami újnak a részese lenni” – mondta Szabó Krisztián, a Kultik Mozihálózat ügyvezetője a szeptember 30-án startoló koncertsorozatról.



A Wake Up 1230 zenekar, az ország legismertebb rock and roll arcait felvonultató szupergroup (Baksa-Soós Attila – ének, Frenk – gitár, Papp Szabi – basszusgitár, Beck Zaza – dob). A zenészek a Wake Up 1230 mellett meghatározó tagjai a 30Y, a Supernem, a Frenk és Rühös Foxi zenekaroknak.

Fotó: Kultik





Különleges vizuális élménnyel készülnek



„Teljesen új vizekre evezünk azzal, hogy a Wake Up 1230 zenekar a mozijainkban fog fellépni. Nagy öröm a srácokkal dolgozni, már az előzetes megbeszéléseink is olyanok, mint egy-egy energizáló rock and roll buli. Az élőzenés koncertekre a fiúk különleges vizuális élménnyel készülnek, amit a Kultik mozik különleges környezete, elsőosztályú hangtechnikája és kimagasló minőségű mozi-vetítéstechnikája egészít ki. Profi zenekar, nagyon adnak arra, hogy minden tökéletes legyen” – tette hozzá Szabó Krisztián.



A koncertsorozat ötletével Baksa-Soós Attila kereste fel a Kultik ügyvezetőjét. A közös munka gyorsan körvonalazódott és könnyedén össze is állt a terv.



„Ez nem egy klasszikus koncert lesz, hanem a mozis élmény miatt valami jóval több. A zenekarból mindannyian imádunk moziba járni. Számos dalunk vesz fontos társadalmi kérdéseket górcső alá, ezért különleges lehetőség, hogy a zenénket mozivásznon illusztrálhatjuk” – árult el némi kulisszatitkot Baksa-Soós Attila, az zenekar frontembere és énekese.



Előtérben a társadalmi felelősségvállalás



Az országos programsorozat szeptember 30-án indul és 2023. január 27-én ér véget. Ez idő alatt öt különböző helyszínen lépnek fel és a terv az, hogy jövőre folytassák a kezdeményezést. A mozis koncertekről a Rockstar Photographers díjnyertes csapata egy egészestés dokumentumfilmet is forgat, az ötlettől a megvalósulásig, backstage felvételekkel, interjúkkal. A koncertek előtt, a zenekar kifejezett kérésére, számukra lényegi témákat fognak rövidfilmekkel bemutatni a társadalmi felelősségvállalás szellemében.



A jegyárak helyszínenként változnak, de a diákok vásárolhatnak kedvezményes belépőt. A koncertek után közönségtalálkozó, és a tavaly októberben megjelent Wild Colors című bakelit nagylemez dedikálása teszi teljessé a mozis élőzenei koncertélményt.



Helyszínek és időpontok:



Budapest Kultik Terasz Corvin Plaza – szeptember 30.

Dunaújváros Kultik Dózsa Mozicentrum – október 27.

Pécs Kultik Uránia Mozi – november 24.

Sopron Kultik Elit Mozi – december 3.

Budapest Kultik Csepel Mozi – 2023. január 27.