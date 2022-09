Tovább dagad a botrány, megtörte a csendet az ifjabb Bódi Guszti

Eddig minden jel arra mutatott, hogy egy igazán összetartó roma család élete zajlik a szemünk előtt. Sikeres fellépések, főzőműsor, kellemes nyaralás távoli országokban – csupa boldogság! Öt évvel ezelőtt azonban valami végérvényesen megváltozott, véget ért egy boldog család illúziója. A belviszályról azonban csak nemrég rántotta le a leplet az ifjabb Guszti, méghozzá a TV2 Séfek séfe című műsorában, ahová a feleségével, Adrival együtt hívták meg.

Rengeteg mendemonda kering arról, hogy az idősebb fiú miért esett ki a pikszisből, például hogy az akkor még zenészként dolgozó fiú drogozott, sőt olyan pletykák is születtek, hogy sok millió forintot nyúlt le a családi kasszából.

– Tisztázni szeretném a pletykákat. Nem tagadom, amikor huszonéves voltam, kipróbáltam, de csak a marihuánát.

Ám az egyáltalán nem igaz, hogy a család pénzét, milliókat elvittem! Ez népmese!

– tiltakozott az érintett. – De az igaz, hogy eladtam a pesti lakásomat, és abból vettünk házat Gyulán.

„Féltettem anyut, ezért lemondtam a kapcsolattartásról”

Az szinte kideríthetetlen, hogy valójában mi történt a családban, miért tagadták ki az idősebb fiút. Azonban akik ismerik a roma kultúrát, azt állítják: nem könnyű egy roma családfővel kibékülni, ha az nem akar. Az ismerőseik szerint azt sem vehette jó néven a család, amikor az ifjabb Guszti felbontotta a tradicionálisan megkötött roma házasságot. Elvált! Ez óriási bonyodalmat okozhatott.

– Öt évvel ezelőtt lemondtam a régi életemről, feladtuk a budapesti létünket, és Gyulán vettünk házat. Eközben azért édesanyámmal tartottam a kapcsolatot, sokat segített. Bár anyu ezért sok bántást kaphatott… Egyszer csak észrevettem, hogy anyu nehezen bírja. Mondta is, hogy nincs tovább! Mivel féltettem az egészségét, lemondtam vele is a kapcsolattartásról; már másfél éve nem is láttam, nem is beszéltem vele – mesélte a hot!-nak a fiú, aki további részletekről is beszámolt családi viszályról. A teljes cikket keresse a lap legfrissebb számában!