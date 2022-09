Exkluzív fotók: ezek mindent megcáfolnak Berki Mazsival kapcsolatban?

A napok óta arról szólnak a hírek, hogy Berki Mazsira már hónapokkal ezelőtt, egy vidéki egyedülálló édesapa, Zoltán személyében talált rá a szerelem. Az egyik napilap olvasóriportere vasárnap készített egy fotót Berki Krisztián özvegyéről a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol kislányával és a titokzatos szerelmével tartózkodott. Feltételezések szerint Mazsiék külföldre utaztak egy közös nyaralásra, ráadásul már nem is először. A május 6-án elhunyt Berki Krisztián édesanyja korábban úgy nyilatkozott, hogy a sztáranyuka már Balira sem egyedül utazott.

Fotó: Knap Zoltán / Bors

Most azonban úgy tűnik, túl rövidre sikerült a külföldi pihenés, vagy pedig el sem utazott Mazsi. Már csak azért sem, mert gőzerővel készült a Dancing with the Stars műsorra, ami komoly felkészülést igényel, így a próbák elengedhetetlenek számára.

Információnk szerint a felkészülések egy 13. kerületi stúdióban zajlanak. A Bors a helyszínre érkezve pillantotta meg az épület előtt várakozó luxusjárgányt, amivel Mazsi egy ideje jár. Várakozásunk sikerrel járt, mert néhány perc múlva az özvegy is feltűnt, beült az autóba, és elhajtott.

Fotó: Knap Zoltán / Bors