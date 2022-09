"Éjszakánként imádkoztam" - egy szellem keserítette meg Rubint Rella napjait

Rubint Rella egy hete osztott meg egy furcsa történetet a közösségi médiában arról, hogy kutyája furcsán kezdett el viselkedni, és arra jutott, hogy a házi kedvencek viselkedését az is megváltoztathatja, ha a gazdájuk egy szellem befolyása alatt áll. Most az RTL reggeliben próbált rájönni mi is állhat az állat rejtélyes viselkedése mögött.

Rella, amikor egyik nap, késő este haza ért a munkából, furcsállta, hogy a kutyája nem üdvözölte boldogan, de annyira fáradt volt, hogy nem foglalkozott vele. Igen ám, de a kutya még másnap reggel is tartózkodott a gazdájától.

Először azt hittem, hogy biztos a barnítókrémem miatt van, és akkor odatettem mellé a kupakot, hogy megszagolja, de nem futott el.

Mivel Rella rendszeresen viszi kutyáját az orvoshoz, nem gondolta, hogy beteg lenne, ráadásul az állat jókedvű volt, evett, játszott, a párjához is odament, egyedül vele szemben viselkedett furcsán.

Arra is gyanakodott, hogy a kutya netán azt érzi rajta, hogy gyereket vár, több kommentelő is beleültette a fejébe ezt az elméletet, az elvégzett négy terhességi teszt azonban nem igazolta ezt.

Lefürödtem, kinyitottam az ajtót, hogy köszönöm szépen, kérlek, távozz, este is elmondtam egy-két imát, hogy szeretném, hogy amitől fél a kutya, az elmenne, vettem fehér gyertyát, füstölőt. Egy olyan négy nap után elmúlt, nyitott felém a kutya, most már nagyon jó a viszonyunk

– mondta.

Történetét Frabato is meghallgatta, aki a Reggeli stúdiójában megállapította:

majdnem száz százalék, hogy hazavitt valamit.

„Általában, ha haza hozol valamit, akkor amikor hazaérsz abba a közegbe, ahol jól érzed magad, a lélek megszabadul ettől a tehertől, és a kutya egy vevő, a lélektársunk, és ezt átveszi, és hét napon belül elmúlik. Ha a hetedik napra már semmi baja, akkor biztos, hogy átment rajta és letisztította ezt az energiát” – fejtette ki álláspontját Frabato mestermágus.