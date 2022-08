Ijesztő, ami Rubint Rellával történik - azt gyanítják, váratlanul teherbe esett

Nagyon furcsa dologra lett figyelmes hétfőn este Rubint Rella. imádott kutyája, Sansa azóta valósággal menekül tőle. Novothny Soma focista felesége a történtekről az Instagram-oldalán számolt be a követőinek, akik azt gyanítják, hogy terhesség állhat a dolog mögött.

„Tegnap este óta Sansa menekül tőlem, úgy hogy nem voltam otthon egész nap munka miatt. Hozzátenném, hogy sosem bántottam, nálam a szidás is simogatással zárul. Teljesen értetlenül állok. Olyan fura, mert mintha ő jönne hozzám, aztán valami miatt mégsem… Remeg, hirtelen oldalra néz és elkezd menekülni. Valaki tudja, mi lehet ez? A semmiből, egyik napról a másikra történt” – fogalmazott a 24 órán át megtekinthető történetében Rubint Rella, aki több videót is megosztott kutyája furcsa viselkedéséről. Hozzátette, az első dolog, amire gyanakodott, egy barnító krém volt, de a kupakot szaglászva Sansát az nem zavarta.

Jókedvű, játékos, eszik és minden feladatot megcsinál a jutalomfalatért. Ha vakarászom és háttal áll nekem, elfekszik az ölemben… és csak Somának örül. Csak neki jön ki a szék alól

– mesélte Rella, akinek rajongói nagyon érdekes dolgokat írtak. Többek között, hogy terhesség állhat a házi kedvenc megváltozott viselkedése mögött.

Terhes nem vagyok, ezt írtátok sokan. Inkább olyan érzésem van, mintha lenne valami vagy valaki a házban.

Rella az interneten is rákeresett: Megváltozott a házi állatod veled való viselkedése?

„Ha szellem általi befolyásoltság alatt állsz vagy energiájának köszönhetően megváltoztatta az aurádat, a kutyád, macskád számára is idegen lehetsz, aki morog, fúj rád, esetleg odakap. Még akkor is, ha „csak” akkumulátornak használ a szellem. Hogyha nem „jóféle”, akkor zavarhatja a házi kedvencedet a jelenléte és emiatt veled is másképp fog viselkedni” – olvasható az egyik internetes oldalon.

Már megrendeltem a füstölőt és terhességi tesztet is csináltattam. Kész vagyok teljesen, mi az Isten ez…

– tette hozzá kétségbeesetten Rubint Rella.