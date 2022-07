Csősz Bogi a válásáról: A végén már majdnem felvágtam az ereimet

Csősz Bogi szívét egy milliárdos török építészmérnök rabolta el évekkel ezelőtt. Bogi Erdélyben nőtt fel, már tizenévesen eldöntötte, hogy a saját útját szeretné járni, ezért Budapestre utazott és elkezdte építeni a modellkarrierjét. Bogi a HOT!-nak mesélte el, hogy már nem élnek együtt a férjével, a miértekről a Retro Rádióban beszélt.

A sikeres üzletasszony néhány hónappal ezelőtt elköltözött a férjétől, mert ahogy mondja, úgy érezte, az életük nem egy irányba tartott.

– A házasság elején a férjem kérésére megpróbáltam rávenni magam arra, hogy élvezzem az életet és ne dolgozzak és utazzak annyit. Szerettem magamnak megteremteni nagyon sok mindent egyedül – mondta, és elárulta, hogy az ambiciózus személyisége miatt távolodtak el egymástól.

Megtörtént a válás

Néhány hónappal ezelőtt elköltözött a férjétől, akivel 15 éven át élt Törökországban, igaz, kétlaki életet élt, gyakran töltött el több időt Magyarországon is. Bogi elárulta, hogy hivatalosan is felbontották a házasságukat, anyagilag sokat vesztett vele, de szeretett volna minél hamarabb túlesni rajta.

– Igazából most történt meg a válás, nagyon friss a dolog még. Barátilag megegyeztünk és nagyon jó a kapcsolatom a családjával, barátokkal. Most jöttem vissza Törökországból, már úgy, mint szingli nő, de találkoztam a családdal, a barátokkal, mindenki ott van mellettem ugyanúgy, mint azelőtt. Jó érzés, hogy majdnem 15 év után, ugyanúgy viselkednek velem, ahogy azelőtt. Továbbra is családtag vagyok és megerősítettek abban, hogy bármikor mehetek és akár velük is lakhatok – árulta el Bogi, aki nagyon hálás, amiért megértik és elfogadják a döntését.

– Tudják, hogy milyen ambiciózus vagyok, tudom, mit akarok elérni. Nem lehet manipulálni, nem lehet meggyőzni dolgokról. Mindketten másik irányt akartunk választani, ki akartunk tartani a karrierünk mellett. Nem tudtunk már olyan áldozatokat hozni, két különböző országban éltünk, nem volt már idő egymásra. Megtudtuk beszélni, én se szerettem volna leadni az igényeimet. Szeretném megvalósítani az álmaimat és nem tudok olyan feleség lenni, aki otthon ül. Az elején megpróbáltam, volt 3 hónap, amikor passzív feleség voltam, de a végén már majdnem felvágtam az ereimet. Nem tudtam értékelni önmagamat, nem lehet feldolgozni, hogy valakinek a valakije vagy – tette hozzá.

Sokat vesztett

Bogi elárulta, hogy nem kötöttek házassági szerződést, ezért megegyezéses alapon döntötték el, hogy ki mit kapjon.

– Gyors volt, mert nem volt sok elvárásom. Szerettem volna minél gyorsabban lezárni, nem akartam belemenni semmilyen vitába, főleg nem pereskedésbe. Ő pedig belement, mert nem akarta azt éreztetni, hogy ki vagyok szolgáltatva. Barátként megegyeztünk és mentünk tovább a magunk útján. Ha nagyon anyagias lennék, vele maradtam volna, de sok mindenről lemondtam, azért, hogy a sajátomat építsem tovább – jelentette ki Bogi, aki hamarosan a 129 című filmben lesz látható, melynek egyben a producere is. Emellett orvostechnikai gyártó céget vezet, valamint autentikus épületek korhű berendezésére épült vállalkozását is koordinálja.