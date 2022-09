Berki Krisztián édesanyja megint nekiment Mazsinak: "a fiam el akart válni"

Nem csitul a családi viszály, Berki Krisztián édesanyja jószerével minden nap újabb információt oszt meg az elhunyt izomceleb magánéletéről. Megvádolta már Mazsit, hogy miatta halt meg a fia, ahogy az sem tetszik neki, hogy Renáta hogyan gyászolja az egykori Fradi-vezért.

Az elmúlt napokban a szomszédok is kitálaltak, állítólag Mazsi pénzt követelt Krisztiántól két nappal a halála előtt, az óbudai szomszédok azonban merőben másként ismerték meg a házaspárt. Ott bizony Krisztián viselkedett minősíthetetlenül, többször fizikailag is bántalmazta Mazsit. Egyszer úgy rúgta hasba a nőt, hogy a kislánya, Emma a kezében volt.

Fotó: TV2

Most Mayer Júlia, Krisztián édesanyja a Blikknek azt mondta, szerinte ebből egy szó sem igaz, miközben a Borsnak korábban azt nyilatkozta, hogy Krisztián valóban agresszív természetű volt már gyerekkorában is.

– Az elején tényleg nagyon szerették egymást, de amikor Mazsi terhes lett, minden megváltozott. Folyton csak pénzt követelt a fiamtól, veszekedett vele, majd ott is hagyta őt. Biztos vagyok benne, a menyem a végén már nem is szerette Krisztiánt, csak azt, amihez általa jutott. A fiam is csak szenvedett mellette, el akart válni, de a kislányuk miatt próbált küzdeni, mert nem akarta, hogy Emma is csonka családban nőjön fel, ahogy ő és Natika is – magyarázta a Blikknek Júlia asszony, aki azért döntött úgy, hogy kitálal fia házasságáról, mert úgy érezte, Mazsi az utóbbi időben nem viselkedett vele tisztességesen.