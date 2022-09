Bármelyik pillanatban megszülethet a TV2 sztárjának kisfia

Gábor Márkó július elején jelentette be, hogy szerelmével gyereket várnak. Az elmúlt hetekben az énekes megmutatta közösségi oldalán, hogy őssejtlefagyasztásra szánták el magukat a kisbaba születése után, mire Bors megkérdezte, miért látják szükségét egy ilyen elővigyázatosságnak.

– Szeretnénk, hogy a kisfiunk a lehető legbiztonságosabb körülmények között nőjön fel. Nem sokat tudtunk róla de Kandász Andi barátunk nagyon képben van az ilyesmivel és összekötött minket a Krio csapatával, akik minden fontos tudnivalót elmondtak nekünk. Fontos az egészség, és az őssejtek segítségével bizonyítottan meg tudnak gyógyítani különböző betegségeket – kezdte lapunknak a színész, majd elmesélte; már bármelyik pillanatban világra jöhet a kisfiúk.

Fotó: Gábor Márkó



– Már a hét elején azt hittük, hogy szülünk, de mint kiderült csak téves riasztás volt. Nagyon izgatottak vagyunk és alig bírjuk már kivárni, hogy megtörténjen ez a csoda. Szerencsére remek szakemberek vesznek minket körül a Róbert Károly magánkórház személyzete fantasztikus, úgyhogy biztonságban érezzük magunkat. A gyerekszobát is berendeztük, összekészítettük a kis táskát és teljesen indulásra készek vagyunk. Bármelyik pillanatban dönt úgy a kis csöppség, hogy érkezni szeretne, már készen is vagyunk, hogy beinduljunk a kórházba. Bármikor jöhet, szerintem mondhatom azt, hogy felkészülten várjuk. Most már csak meg kell születnie Akit érdekel és nyomon követné a történetünket, az Kandász Andi Szülőszoba című műsorában nemsoká megteheti. - tette hozzá Gábor Márkó.

Márkó megmutatta nekünk, hogyan rendezték be a kisfiú jövendőbéli szobáját.

