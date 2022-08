Tóth Gabi megmutatta, hogy néz ki smink nélkül

A nőknek számtalan arcuk van, Tóth Gabi is szereti olykor megmutatni a sminkmentes hétköznapok után, milyen az, ha igazán szép sminket visel az arcán. Az énekesnő is úgy tartja: a smink öltöztet. Naponta kap olyan levelet, amelyben számon kérik tőle, miért csak teljes sminkben fotózza magát. Hát most válaszul nemcsak lefotózta magát, hanem egy kéréssel is fordult követőihez.

Mindenki azt tegyen ki, amit akar, azt és annyit mutasson meg amennyire készen áll és ne csesztessük egymást ebben a kemény időszakban, amikor van elég feszkó …

– írta oldalán az énekesnő.

Hozzátette, hogy szeret sminkelni, szereti az arcát szépen elkészítve, de az arca és testi hibáit is éppúgy szereti és tiszteli.

Én nagyjából minden embert szépnek látok, akiben tükröződik a jóság, a szeretet

– írta Tóth Gabi a bejegyzése végére, és mindenkinek szép napot kívánt.