Bikiniben mutatta meg izmost testét Széphalmi Juliska

Széphalmi Juliska életében mindig fontos szerepet játszott a sport. Bár edzőteremben is szívesen formálja testét, jó ideje a futás is beépült az életébe. A táncművész több versenyen megmérettette már magát, állt már a dobogó legfelső fokán is, ahol teljesítményét aranyéremmel jutalmazták. A rengeteg erőfeszítés a testén is jól látható. Most jól megérdemelt pihenését tölti Görögországban, ahonnan megosztott követőivel pár felhőtlen pillanatot. Legújabb Instagram-oldalára kikerült posztjában bikiniben mutatta meg izmos testét.

A csinos édesanya egyébként a közelmúltban vált meg hosszú tincseitől, ami alaposan megosztotta rajongóit, most azonban már azt tették szóvá többen: túl vékony.

Azonban Juliska mit sem ad a kritikus hangokra, szemmel láthatóan jól érzi magát a bőrében.