Suzy elárulta van-e új férfi az életében

Bár úgy tűnt, hogy az éveken át tartó ádáz és hangos csatározások után végre békét kötött egymással Suzy és Jolly, a felszín alatt továbbra is feszültség van a két éve hivatalosan is elvált egykori sztárpár között. A bíróság a gyermekelhelyezés kérdésében döntést hozott és az énekesnőnél helyezték el a 10 éves Zsuzsikát, illetve megállapodtak a láthatásról.

Suzy zenei karrierje miatt rendkívül elfoglalt, ám édesanyaként igyekszik minden egyes percet kislányával tölteni, mostanra pedig már a teljes felügyeleti jogot is megkapta.

- A mulattatás az életem, amíg élek, énekelni fogok, de mondanom sem kell, nekem a kislányom az első. Szombaton és vasárnap járom az országot - ekkor a szüleim vigyáznak rá, de hétköznap sülve-főve együtt vagyunk. Megkaptam a teljes felügyeleti jogot, az édesapja pedig fizeti a gyerektartást. Azt viszont már csak hallkan jegyzem meg, hogy ki milyen apa, azt döntse el ő maga - az énekesnő elárulta azt is, hogy tiszteli Jollyt, de mindenkinek jó az, hogy így alakult a kapcsolatuk.

Fotó: SzabolcsLászló / Bors

Suzy szerencsére teljesen jól van, úgy érzi, ha egyszer eljön az a férfi, aki neki volt megírva az teljesen rendben van, de nem szeretne rágörcsölni. Számára kislánya a legfontosabb, akinek nem mutat majd be akárkit.

- Nem görcsölök a pasitémán. Egyrészről tökéletesen jó egyedül is, amúgy meg randizgattam, de senki nem keltette fel huzamosabb ideig az érdeklődésem. Annyira intim a mi kis buborékunk a lányommal, hogy egyenlőre nem is szívesen engednék be senkit.

Csak azt a férfit mutatom majd be neki, aki iránt komoly érzéseket táplálok - mesélte a Story magazinnak, majd hozzá tette, hogy kislánya szeretné, ha végre ismét társa találna, aki vigyáz majd rá. Édesanyaként a legfontosabbnak tartja, hogy mindig az ő érdekeit helyezze előtérbe.