Éppen túljutott az egyik csapáson a magyar zenész, máris jött a következő tragédia

A Bors korábban részletesen számolt be Révi Sándor Sunny drámájáról: a zenésznek év elején, egy elektromos tűz miatt égett le a háza. A 80 négyzetméteres ház pillanatok alatt lett a lángok martalékává. Szerencsére rengetegen siettek a segítségére, így azóta ismét saját otthonában hajthatja álomra a fejét, bár az is igaz, még vár rá egy nagyobb rendrakás az új ház körül. Sajnos azonban Sunny nem lélegezhetett fel. Ugyanis épp hogy kilábalt az egyik gödörből, újabb csapás érte: szeretett édesapa hunyt el. Minderről Facebook-oldalán számolt be.

A zenész a Borsnak azt is elárulta: fel voltak készülve erre, így édesapja megnyugvásban, boldogan távozott családja köréből. Ráadásul egy videóval emléket is tudtak neki állítani.

Szerencsére még fel tudtunk venni egy videóklipet, amiben ő is szerepel. Így örök emléket állítottunk neki

– mondta Sunny megkeresésünkre.