Rémálommá vált a magyar műsorvezető nyaralása

Barabás Évi Görögországban nyaralt párjával és annak három gyermekével, ahova a tévés imádott kutyusa, Hugó is velük tartott. Mint jó kutyagazdi, az utazás előtt ő is tudta, alaposan felkészültséget igényel, ha valaki egy hosszú útnak vág neki kedvencével. Nem csak az oltás fontos, hanem szükséges érvényes útlevél. A műsorvezető mindezeknek eleget is tett, azonban mégsem tudott mindenre felkészülni. Arra is felhívták a figyelmét, óvatosnak kell lenni, nehogy a kutyus egy idegen országban a földről megegyen valamit, mert az bármilyen problémát jelenthet a kisállat szervezetére. Évi mindent el is követett ennek érdekében, mégis megtörtént a baj, melyről a Reggeliben mesélt.

Felevett valamit, nem tudom, hogy mit. Teljesen kétségbeestem. Találtunk a szigeten egy olaszul beszélő görög állatorvost, aki megmentette

– emlékezett vissza a műsorvezető, majd hozzátette, a történtek rányomták a bélyegét a nyaralásukra, ugyanis Hugó hazaérkezésükig alig evett, de szerencsére ma már jól van.