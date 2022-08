Nagy bejelentést tett Kiszel Tünde

A naptárdíva nyara sűrűre sikeredett. Tudott pihenni a Balatonnál, és egy barátnőjével eljutott Horvátországba is, de emellett volt idén filmforgatás, és szerepelt kiállításmegnyitó háziasszonyaként is.

– Hadd dicsekedjek el vele, hogy közben elkészül az új naptáram is, immár a 22. a sorban. A rajongók jelezték, hogy már nagyon várják, októberben jelenik meg. A fotózás már kész, Budai Tibor fotóművész készítette a képeket, most folynak az utómunkák, aztán irány a nyomda – mondta büszkén.

A lányával erős a szövetségük, barátnők is, mindent megbeszélnek. Még együtt laknak, együtt járnak színházba, operába is, bár megegyeztek, hogy Donatella a médiában már önállóan is szerepeljen.

– Ha majd kirepül a fészekből, az fájó lesz, de ez az élet rendje. Amikor majd egyszer kisbabája lesz, biztosan elkényeztetem majd az unokámat. A jó kapcsolat nyilván megmarad, csak másmilyenné alakul – vetítette előre.

Tünde elárulta, hogy a férfiideálja a sármos, elegáns úriember. De a belső tulajdonságok még fontosabbak: intelligenciát, jólelkűséget és megbízhatóságot vár el.

– Jelentkező rengeteg akad, de én monogám típus vagyok: más a rajongók bókja és más a szorosabb kapcsolat.

Most van egy lovagom, üzletemberként dolgozik,

de többet nem árulhatok el. Nagyon jól érzem magam jelenleg a bőrömben – mondta titokzatosan.