Emlékszel a táncos kislányra Sia klipjéből? Nem hiszed el, hogy néz ki ma!

Noha korábban is ismerték a zeneiparban, 2014 tavaszán robbant be igazán a köztudatba Sia Furler ausztrál énekesnő, röviden csak Sia, vele együtt pedig a mára több mint 2,5 milliárd megtekintésnél járó Chandeliernek köszönhetően Maddie Ziegler is. A klipben ugyanis ő volt az a kislány, aki az énekesnőre jellemző szőke parókában végig táncolt. Gyakorlatilag az egész videó az ő mozdulataira, az ő jelenlétére épített, így nem csoda, hogy hamar felkapták a gyermeket is, aki azóta már volt táncos tévéműsor zsűrije, turnézott Siával, sőt, életrajzikönyve is jelent meg, ami ráadásul bestseller lett.

A klipből emlékezhetnek rá a legtöbben Fotó: YouTube

Mindebben az az elképesztő, hogy Maddie még most is bőven a pályája és élete elején jár: szeptember 30-án tölti majd csak be a huszadik életévét. Az ugyanakkor kijelenthető: rendkívül csinos nő lett az ügyesen táncoló kislányból.

Ráadásul Maddie bizonyos értelemben felül is múlta Siát.

Míg az énekesnőt 7,1 millióan, a fiatal táncoslányt 13,8 millióan követik az Instagramon.

Igaz, nem is fukarkodik a posztokkal.

Legutóbb például azt mutatta be, milyen boldog új barátjával, a 21 éves producer Eddie Benjaminnal. A fiú egyébként jelenleg épp Justin Bieberrel turnézik, azaz ugyancsak jól ismerik a nevét a szakmában fiatal kora ellenére.

Botrányos klip

Maddie egyébként a Chandelier sikere után még jó pár Sia-klipben szerepelt, többek közt az Elastic Heartban, ez azonban már nem aratott osztatlan sikert. Ugyan a dalt nagyon szerették, és a YouTube-on 1,2 milliárd felett áll a nézettsége, az a tény, hogy a videóban a még mindig kislány Maddie és a felnőtt, emellett közel pucér Shia LaBeouf táncolt egy ketrecbe zárva, sokakat kiakasztott. Noha az énekesnő később arról beszélt, egyszerűen színészként tekintett mind LaBeoufra, mind a kiskorú Zieglerre, akik a saját jellemének különböző aspektusait jelenítik meg, többek szerint a képsoroknak pedoil felhangja volt.