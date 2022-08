Kozso lányának vallomása: Apukámmal nem alakult ki igazi apa-lánya kapcsolat

Amanda Ardens örökölte szülei, Kozso és Kádár Mónika művészi tehetségét. A napokban debütált magyar nyelven első könyve, ennek kapcsán adott interjút a Borsnak. Mandy mesélt a gyerekkoráról, hogyan élte meg híres szülei válását, és azt is elárulta, nagyszülei segítettek a nevelésében, míg anyja és apja a karrierjét építette. A családi mintát így főleg a nagyitól és a nagypapától látta.

Első könyvének már a folytatása is elkészült Fotó: Amanda Ardens

„Édesanyámhoz mindig közelebb álltam”

Amanda csupán hároméves volt, amikor Kozso és Kádár Mónika felbontották a házasságukat. Ő ugyan az édesanyjával maradt, ám szülei munkája miatt rengeteget volt a nagymamáéknál.

Állandóan dolgoztak apukámék, sokat voltak távol a fellépések miatt, kevesebbet kaptam belőlük, mint egy átlagos családban élő gyermek.

Épp ezért a biztonságot a nagyiék adták meg számomra. Mindenben támogatták a szüleimet, hogy ki tudjanak bontakozni a művészetükben. Engem is arra neveltek, hogy éljem meg az álmaimat. Tőlük láttam az erős családi mintát – kezdte a Borsnak Amanda.

Bár már nem éltek együtt híres szülei, édesapjával, Kozsóval tartották a kapcsolatot.

– Gyerekként gyakran elvitt a koncertjeire, többször voltunk külföldön, és életemben először vele jártam Amerikában. A nyári szünetben sok időt töltöttünk együtt, de az évek alatt – ahogy kezdtem serdülni – ez megváltozott. Édesanyámhoz mindig közelebb álltam, vele beszélek meg mindent. Apukámmal nem alakult ki az az igazi apa-lánya bensőséges kapcsolat. Az iskolában is mindig tartottam az előítéletektől, hogy másnak látnak, mert „sztárgyerek” vagyok. Nem szerettem volna, ha pont az apám miatt szeret, vagy utál meg valaki, vagy hogy bármilyen előnyre tegyek szert miatta. Én a saját lábamon, a saját erőmből akartam az utamon haladni és elérni a céljaimat – fűzte hozzá a tehetséges írónő.

Édesanyjával, Kádár Mónikával Fotó: Amanda Ardens

Édesapját lelkileg erősítette agyvérzése után

Kozso 2014-ben kapott agyvérzést, egy ideig mesterséges kómában tartották. Amanda ez idő alatt amiben tudott, édesapja segítségére volt. Nehéz időszak volt nem csak neki, hanem az egész család számára.

– Egy gyereknek a tudat, hogy elveszítheti bármelyik szülőjét, szörnyű érzés, nagyon fájt nekem. Ő erős ember, büszke vagyok amiért rengeteget küzdött és dolgozott azért, hogy felépüljön. Óriási dolog, ha egy sztrók után valaki újra megtanul beszélni és járni. Én lelkileg próbáltam segíteni. Mindvégig a küzdést és a gyógyulni akarást láttam benne. Sokat beszélgettünk akkor telefonon, igyekeztünk a családdal közösen erőt adni neki a gyógyuláshoz – emlékezett vissza a szörnyű időszakra Kozso lánya.

Kozso és lánya között sosem alakult ki igazi apa-lánya kapcsolat, Amanda ugyanakkor mellette volt a sztókja után Fotó: TV2

Örökölte szülei művészi vénáját

A vér nem válik vízzé – tartja a mondás. Ez igaz Amandára is. Bár örökölte szülei művészi vénáját, és ügyvédnek készült, végül kommunikációs, PR-reklám-marketing szakon diplomázott. Egyelőre még a végzettsége szerint dolgozik, viszont az az álma, hogy felhagyjon a civil munkával, és kizárólag íróként tevékenykedjen. Tavaly szeptemberben jelent meg első könyve Amerikában – amely a tengerentúlon már óriási sikert aratott –, most viszont magyar nyelven, Szexidők címmel itthon is kapható. Nagyon sok ötlete van még, amit szeretne megvalósítani. A Borsnak elárulta, könyvét részben szülei válása ihlette.

Anna története is részben arról szól, hogyan éli meg egy anyuka a válását.

Nagyon tisztelem azokat a nőket, akik egyedül nevelik a gyermeküket. Én ezt egészet közelről láttam anyukám által. Szeretném a saját házasságomban is megteremteni azt a fajta biztonságot, amit a nagyszüleimtől láttam, és mindent megadni a gyermekemnek. Most leszünk tízéves házasok a férjemmel, és van egy kislányunk. Együtt sikerült, olyan életet élünk, amit megálmodtam magamnak – jelentette ki.

Amanda ma már egy kislány boldog édesanyja Fotó: Amanda Ardens

– A szexualitást, Anna érzelmi hullámvasútját is megjelenítem, hogyan tud a mindennapokban a szerelemmel nőként egyedül érvényesülni. Nem csak az erotika, hanem a mély lélektana is fellelhető benne: honnan hová érkezik meg. Részben feldolgoztam azokat az érzéseket, amiket gyerekkoromtól megéltem. Eljátszottam a gondolattal, ha elvált szülőként nevelném a kislányomat, az milyen lenne. Az erotika fontos része az életünknek. A visszajelzések alapján azt érzem, sikerült megérintenem az embereket – mesélte érdeklődésünkre Amanda.