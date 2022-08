Még hetekig bizonytalan lehet Fekete Dávid sorsa

Akár hetekig elhúzódhat Fekete Dávid ügye a bíróságon, miszerint maradhat-e tovább házi őrizetben, vagy vissza kell mennie a börtönbe. Ez a kérdés már lassan egy hónapja húzódik egyébként is, mivel – mint azt korábban megírtuk – az ügyészség fellebbezést nyújtott be az ellen, hogy kiengedték a rácsok mögül az énekest, aki akár 15 év börtönbüntetést is kaphat az ellene felhozott vádpontok alapján. Így tehát egyáltalán nem biztos, hogy sokáig tart majd az "idilli" állapot. A bíróságnak hamarosan választania kell, helybenhagyja vagy felülírja a korábbi döntést; otthon marad édesanyjánál vagy pedig visszaküldik a börtönbe Fekete Dávidot. Megkeresésünkre a győri ügyészség a következő tájékoztatást adta:

– Amikor a másodfok megkapja az iratokat, attól kezdve tudják elkezdeni az ügy úgymond kiértékelését. Azonban most egy kis csúszás történt és késve jutottak el a döntéshozókhoz a dokumentumok, ami alapján meghozzák majd a jogerős ítéletet. Ez akár még hetekig is eltarthat – válaszolta a Bors megkeresésére az ügyészség sajtóosztálya.