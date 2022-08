Együtt nyaralt Zámbó Krisztián és exe, Zsuzsika, még sincs minden veszve?

Zámbó Krisztián és menyasszonya, Zsuzsika június elején jelentették be, hogy tizenegy év után külön utakon folytatják. A szakítás óta Krisztián többször posztolt már közös képet volt menyasszonyával, ami folyamatosan beindítja a követők fantáziáját. Az énekes nem rég egy újabb közös fotót osztott, amin épp Velencei-tónál pihennek kettesben. A fotó alatt csak úgy záporoztak a kérdések.

Újra együtt vagytok?

Krisztián kétértelműen válaszolt a követői jó kívánságára:

Nagyon kedvesek vagytok, de mi mindig jó kapcsolatban leszünk történjen bármi

A szerelmesek tizenegy év alatt többször is szakítottak, de mindig visszataláltak egymáshoz, és bár elmondásuk szerint most is jóban maradtak, a rajongók reménykednek, hogy nem sokára újra egy párt alkotnak.

Krisztián gyakran ad hírt az életéről, mosta pihenés után háznézőben járt, ami mögött lehetséges, hogy egy lakásvásárlás állhat.