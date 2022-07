Ötszörös nagymama lett Gór Nagy Mária

Gór Nagy Mária a mai napig fiatalos és fitt, erről főleg a mozgás és családja gondoskodik. Nem is csoda, hogy tele van energiával, ugyanis nemrég ötszörös nagymama lett. Legkisebb unokája három hete született meg - újságolta örömmel.

– Rengeteg dolgom van a nyáron is, majd csak augusztusban tartok egy hosszabb szünetet, amikor pihenek. Sajnos a pandémia alatt be kellett zárnom a színitanodámat. De nincs olyan hét, amikor ne keresnének meg az egykori tanítványaim Párizsból, Angliából vagy akár a Fülöp-szigetekről – kezdte lapunknak a művésznő, akinek nagy szerelme volt az iskolája, de diákjai nem felejtették el tanárukat, aki bevezette őket a színház rejtelmeibe.

Gór Nagy Mária lapunknak büszkén mesélte el, hogy három hete megszületett ötödik unokája. Három hete született meg az ötödik unokám, nagyon örülünk neki. Igazi nőuralom van, reméljük előbb-utóbb azért egy kisfiú is születik – nevetett. – Nagy az összetartás a családban, hetente összejövünk egy kerti partin. Sütünk, főzünk, jókat beszélgetünk, egyszerűen jól érezzük magunkat – mesélte örömmel Gór Nagy Mária.

Fotó: Móricz István / Bors

A 75 éves színésznő szerint a tehetség öröklődik, hiszen már most megmutatkoznak a jelek a fiatalabb családtagokban is. Azt is boldogan támogatná, ha valamelyik unokája a nyomdokaiba lépne és színészi pályára lépne.

– A nagyobbik lányokon már most látszik, hogy egyikük erre a pályára fog állni. Ha szeretné, én biztosan támogatom benne! Hiszen anno a szüleim engem is bátorítottak, rajtam is látták, hogy elszánt és tehetséges vagyok. A gyerekeimet én is segítettem, így az unokáimmal is ezt teszem majd – mondta határozottan és hozzátette: tanácsokat is örömmel fog adni, de azt leszögezte, hogy csak akkor, ha megkérik rá, hogy mondjon véleményt.