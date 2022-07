Felesége végig fogta a kezét: a kórházban elhunyt a népszerű rendező

Hatvankilenc éves korában meghalt Alex Law, aki Hongkong legfontosabb rendezői közé tartozott – írja a Variety.

A rendező halálának okait nem részletezték, csupán annyi derült ki, hogy Law egy kórházban halt meg. Bár hivatalosan nem erősítették meg, a rendező évek óta szívproblémákkal küzdött. A kórházban mellette volt partnere és alkotótársa, Mabel Cheung, akivel évtizedeken keresztül dolgoztak együtt. Law és Cheung még akkor találkoztak, amikor a rendező a kínai és az angol szak elvégzése után New Yorkba ment tovább tanulni. A férfi a szintén rendezőként dolgozó Cheung több filmjében is forgatókönyvírói, illetve produceri feladatokat vállalt. A házaspár közel negyvenéves karrierjük során Hongkong legfontosabb filmeseivé nőtték ki magukat.

Law írta Cheung legismertebb filmjeinek forgatókönyvét, olyanokét, mint a The Soong Sisters vagy az An Autumn’s Tale. Rendezőként legnagyobb sikerét a 2010-ben megjelent Echoes of the Rainbow című drámájával aratta, amellyel elnyerte a Berlinálé Ezüst medvéjét, de a hongkongi Oscarnak megfeleltethető díjakat is bezsebelte.

Law halálhíre megrendítette a hongkongi szakmabelieket, akik sorra emlékeznek meg a ország egyik legjelentősebb rendezőjéről. Kevin Yeung kulturális államtitkár például úgy jellemezte, mint aki nemcsak klasszikussá váló filmjeivel járult hozzá a helyi filmipar fejlődéséhez, hanem különféle kezdeményezéseken keresztül is rendkívül aktívan igyekezett fellendíteni a területet.

