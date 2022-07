Magához tért VV Anett: Nem egyezett bele a nemi erőszakot bizonyító vizsgálatba

Az RTL.hu információi szerint Sáfrány Emese és VV Anett Ibizán, Horváth Cintia lánybúcsúján lettek jóban. Informátorukat azért is érte váratlanul az eset, mert beszámolója szerint azon az eseményen pont ők ketten voltak azok, akik a vacsora után visszamentek a hotelbe, és a bulizás helyett inkább a pihenést választották. A lánycsapat egyébként azóta is egy Whatsapp csoportban tartotta a kapcsolatot egymással, miután összekovácsolódtok ezen a lánybúcsún, valamint Cintia születésnapján.



A közeli barát elmondása szerint Anett és párja se veled se nélküled kapcsolatban éltek, de amint a férfi megtudta, hogy mi történt ez egykori ValóVilág szereplővel, egyből a segítségére sietett és azóta is rendszeresen látogatja a pécsi kórházban. Az RTL.hu információi szerint a lány 12-es és 14-es csigolyáját érte sérülés, életmentő műtétet hajtottak végre rajta, de mostanra már eszméleténél van, sőt már össze is kapott párjával a történtek miatt.



Attila szeretett volna egy olyan vizsgálatot végeztetni, amiből kiderül, történt-e nemi erőszak, de Anett ebbe nem egyezett bele.– mesélte a közeli barát. Attila szerint párja csak meg akart tisztulni a szeánszon, fel akarta dolgozni a múltat, valamint megérteni a jelen történéseit. Véleménye szerint ezért az esetért senki mást nem lehet hibáztatni, csakis párját, Anettet.

A közeli barát is értetlenül áll a helyzet előtt, ugyanis szerinte Anettnek mindene megvan: szép lakás, terepjáró és egy szerető férfi. Az egyetlen dolog, ami hiányzott az életéből, az a család és a gyerekek.

A szeánszon egyébként még Futacs Gitta szépségkirálynő is részt vett volna, de ő ismeretlen okokból visszamondta az eseményt.