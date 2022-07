Másfél évtized után előállt az énekesnő, akinek a hangját mindenki, a nevét senki sem ismerte

Közel másfél évtized kihagyás után tért vissza Lukács Gabi, hogy ismét meghódítsa a zenerajongókat. Hogy ki? – kérdezhetnék sokan, hiszen az énekesnő neve nem feltétlenül cseng ismerősen. Hangjával persze más a helyzet, azt aligha kell bemutatni bárkinek is, aki a kétezres évek közepén hallgatott hazai slágereket: Gabi énekelt Dred két nagy slágerében is; a Megfordul a Föld és a Változnak az idők is hozzá köthető, bár ez utóbbi kislemezen már a neve sem volt feltüntetve. Azt is utólag, évekkel később tudta meg, hogy a dalt Fonogram-díjra jelölték – mesélte a Blikknek.

Gabi később eltávolodott a szakmától, a családnak szentelte az életét, ám most úgy érezte, itt az ideje a visszatérésnek, méghozzá névvel-arccal. Ráadásul új dala egész más stílust képvisel: az Így volt eltervezve kifejezetten rockos lett, így a keményebb zenék rajongóinak is elnyerheti a tetszését, de persze a dallamok sem hiányoznak. Ráadásul bemutatkozó saját dalához a klipet is ő rendezte, és mit ne mondjunk, igazán egyedi vizuális kiegészítés született. Mondhatni: így teljes a kép!

Ha bejött Lukács Gabi stílusa, hangja és zenéje (mert miért ne tette volna?!), kövesd a Facebook-oldalát is, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről-dalokról!