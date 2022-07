Friss híreket kaptunk a magyar legendáról

Schuster Lórántnak, a P.Mobil zenekar vezetőjének még áprilisban esett át egy komoly térdműtéten, amiből egy rövid lábadozás után ismét dolgozhatott. A legenda azóta már olyan jól van, hogy ismét a felállhatott a színpadra és aktívan részt vehet a zenekar fellépésein is. Lóránt rengeteget tesz azért, hogy újra 100%-os legyen és ne maradjon le több koncertről.

Még vannak fájdalmaim, de vízszintesen már nagyon jól vagyok, viszont még lépcsőzés nem megy olyan jól – nevetett a P.Mobilok vezére. Aki nagyon boldog attól, hogy ismét dolgozhat, szerencsére rengeteg fellépése van a zenekarnak a nyáron, amiknek nagyon örül.

A színpadon természetesen minden fájdalmamat elhagyom, mégis csak ez a természetes közegem. Csak utána szoktam érezni, hogy „otthagyom a féllábamat”. Múltkor az orvossal is viccelődtem a vizsgálatkor, de látszott rajta, hogy kőből van a szíve és nem volt vevő a poénomra. Az orvosok azt is elmondták, hogy a teljes gyógyuláshoz még fél évnek el kell telnie – mesélte a mindig vidám Lóránt.

Bármennyit viccel azért az orvosok utasításait midig betartja betartja, hogy mielőbb a régi formájában legyen. Rengeteg gyógyszert szed és kenegeti a térdét de sajnos a gyógyuláshoz idő kell.

Lóránt a Borsnak azt is örömmel elmondta, hogy nem rég újra kiadták az első lemezüket, amit nagyon visznek.

– Büszkén mondhatom, hogy nagyon jól fogynak az első nagy lemezünk megjelent cd-éi és kazettái, úgy látszik most ért meg ez az album. Bakelit lemezen is kiadtunk ezer példányt, ami magyar viszonylatban nagyon sok. Pillanatok alatt elkapkodták, de jó hír, hogy legkorábban karácsonyra újabb adag is elkészül – dicsekedett.

A zenekar tervei között szerepel, hogy jövő évig kiadják a lemezeiket új és régi dalokkal együtt.