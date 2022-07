Friss hírek érkeztek a sztrókot kapott Révész Sándorról, hazaengedték a klinikáról

Újra tanul járni Révész Sándor – láthattuk csütörtök este a TV2 Tények plusz című műsorában. Azóta újabb írt kaptunk: a Bors birtokába jutott legfrissebb információk szerint Révész Sándort hazaengedték arról a szegedi rehabilitációs klinikáról, ahol két hetet töltött el. Gyönyörű vidéki háza várja, ahol a felépüléshez minden adott: a nyugalom, a természet közelsége, a jó levegő. A felépülésében klinikai neuronfizio­lógusok és terapeuták segítették, az eredmény pedig magáért beszél: Sándor fizikailag és mentálisan is egyre jobb bőrben van.

Mosollyal az arcán jelentkezett Révész

Már az jó hír volt, hogy Révész Sándor egy friss fotóval és szívhez szóló üzenettel jelentkezett a hivatalos Facebook-oldalán a múlt héten. A zenész rendszeresen hírt ad magáról a küzdelme alatt, láttuk dombon sétálni, a Dunán egy hajón tornázni… most pedig a Tények pluszban azt láthattuk, hogy a Piramis frontembere egy speciális robot segítségével tanul újra járni.

– Nagyon tud olyan részeket a lábfejen, a láb­ujjaknál megmozdítani, meg a láb oldalsó részénél, ami tulajdonképpen művi dolog ilyen értelemben, de ugyanakkor nagyon értékes, mert a gyógyuláshoz és a továbbfejlődéshez nagyon kell – mondta az énekes a szerkezetről a TV2-nek.

Nagyon messziről jött vissza a Piramis énekese

A népszerű énekes márciusban kapott sztrókot, a teste jobb oldala időszakosan lebénult. Akkor egy videóüzenetben tájékoztatta erről a közönségét, melyben azt is elmondta, hogy nagyon küzdelmes napokat él meg és mindenkit arra kér, hogy szorítsanak neki.

A kollektív ima ereje a jelek szerint hatott, a zenészből újra árad az életigenlés és az a régi energia, mellyel megismerte őt az ország. A Tények pluszban Révész elmondta: szerinte a kislánya is érzi, hogy mi történik vele, de szerencsére egészen jól kezeli a történteket. – Az, hogy velem mi történt, mi történik körülöttem, természetesen megérti. Tizenkét és fél éves, értelmes kislány, aki veszi az adást, de derűsen, mosolyogva, boldogan veszi tudomásul, hogy gyarapodik az erőm. Apa küzd, apa kitartó, úgyhogy ez a motiváció sokat jelent a szívemnek – mondta Révész a TV2-nek.

A visszatérésre még várni kell

Bár Sándor egyre jobban van, a koncertjeivel kapcsolatban még nincsenek hírek, nem tudni, hogy mikor láthatjuk újra a közönsége előtt énekelni. Pedig, mint azt mindenki pontosan tudja róla, csak arra vágyik, hogy újra a saját közegében, a színpadon lehessen. Hogy erre még mennyit kell várni, arra nincsen válasz, Révész a Tények pluszban elmondta, ebben az évben nem vállalt fellépést, bár rengeteg ösztönző levelet kap közönségétől. Majd hozzátette:

– Igyekszem visszatérni!

Dr. Bense Tamás főorvos az ilyen típusú betegségekről általánosságban elmondta: egyénileg változó, ki milyen gyorsan képes felépülni egy sztrók után, és ugyanazt az életet élni, mint amit a betegség kettészakított.

– Természetesen a legfontosabb kérdés, hogy milyen területet és azt milyen mértékben érintette a sztrók, de ha az elvárható leggyorsabban kapott a páciens szakellátást, és kellően motivált az illető, sőt, a gyógytorna ütemét is fel tudja venni, akkor kevesebb maradványtünettel fog járni a betegség. Vagyis, ha ez mind stimmel, és erős akaraterő is társul mindehhez, akkor komoly esély van arra, hogy közel ugyanarra a szintre fel tud jönni, mint ahonnan indult.

Lapunk próbálta elérni telefonon Révész Sándort is, de a művésszel sajnos nem sikerült lapzártánkig beszélnünk.

Schobert Norbi vitaminokat és sok mozgást ajánl

Schobert Norbi, 2021 őszén kapott sztrókot. A fitneszguru közel 40 percig feküdt öntudatlan állapotban, mielőtt rátaláltak, így ha valaki, akkor ő tudja, hogy milyen átélni ezt a betegséget. Norbi lapunkon keresztül kívánt mihamarabbi gyógyulást Révész Sándornak, akit a minél hatékonyabb felépülés érdekében jó tanácsokkal is ellátott.

Norbi pontosan tudja, hogy milyen nehéz úton kell végig mennie Révésznek

– Azt javaslom Sándornak, hogy figyeljen oda az életmódjára, a táplálkozásra, csökkentse a szénhidrátbevitelt, igyon sok folyadékot, szedjen be naponta két E-vitamint, mert az természetes vérhígító, és az is nagyon fontos, hogy kezdjen el óvatosan kardiózni, az jól regenerál. Ismertem olyan kismamát, aki 20 évesen kapott Covid-sztrókot, de betartotta a fent leírt ajánlásokat, és mára már nincs semmi baja… Nem vagyok orvos, csak ennyit tudok tanácsolni. Nálam is bevált: annyit tudok mondani, hogy engem a halál is kétszer megrágott, aztán kiköpött.