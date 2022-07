„Ezek a patkányok megússzák” – Pap Dorci megint durván kiverte a biztosítékot – videó

Pap Dorci és Esztergályos Patrik, az Exatlon Hungary versenyzői nemcsak egy felejthetetlen élményt köszönhetnek a játéknak, hanem egy mindent elsöprő szerelmet is. Dorci, vagy ahogyan sokan a nem rajongók köréből nevezik: Durci azonban most ismét kiakasztotta a közösségét, és nem először történt már ilyen. Az Exatlonos rajongók most egy Instagram-sztorin akadtak ki, és az sem kizárt, hogy rendőrségi ügy lesz belőle, ugyanis a pár másodperces videóban tisztán kivehető, hogy a mozgó, nagy sebességgel közlekedő autóban míg egyikük telefonozik, másikuk két kézzel eszik, miközben senki sem fogja a kormányt. Dorci sztorijában jól látni, hogy párja ül a kormánynál, melyet nem fog senki, így jogos a kérdés: ki vezeti ekkora sebességnél az autót? Az elmarasztaló kommentek pedig csak úgy özönlenek a Redditen, nincs bennük köszönet...

– Nem hiába rettegek, amikor autópályán megyünk... Nem a férjemben nem bízok, hanem pont az ilyen gyökér görcsökben! – írta egy kommentelő, mire egy másik így válaszolt neki:

És igen, mert ezek a patkányok megússzák, és a vétlen marad ott mindig!

Olyan is akadt, aki biztosította az egybegyűlteket, hogy ennek jogi következménye is lesz.

– Én elküldtem a BRFK-nak Instagramon. Más is tegye meg, hátha észreveszik mit csinál ez a ket gyökér

– írta ki a kommentelő. Többen reagáltak arra, hogy a vezetőülésben két kézzel tésztát majszoló sofőr vajon miért nem fogja legalább egy kézzel a kormányt, és hogy ebből óriási baj lehet. Megint mások, pedig ironikusan kívántak jó értvágyat Patriknak.

Jó étvágyat a szalagkorláthoz!

– jelezte rosszallását ez a véleményvezér is.