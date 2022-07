Lebuktak: újabb exatlonos álompár született!

Már hetekkel ezelőtt szárnyra kapott a pletyka, miszerint újabb exatlonos álompár született! A rajongók úgy sejtik, hogy Ámor nyila ezúttal Szente Grétit és Kempf Zozót találta el, ám a fiatalok igyekeznek kizárni a nyilvánosságot a kapcsolatukból - szúrta ki a Ripost.

Pár hete Zozo törte meg a csendet, akkor egy közös fotót posztolt az Exatlon kétszeres győztesével, majd Gréti az egyik étteremből jelentkezett be a Bajnokkal. A minap úgy tűnik, ismét közös programot szerveztek, ám ezúttal a volt csapattársakat is elhívták. Bár egymás társaságában nem posztoltak, az egykori Kihívó, Cservenák Csepel Instagram-sztorijában jól látható, hogy a közös autózgatás során Gréti és Zozo egymás mellett foglaltak helyet. A közös programon egyébként ott volt még Tóth Dávid és Csibi Geri is.

Egyelőre egyik fiatal sem erősítette meg a híreket, miszerint egy párt alkotnak, azonban a rajongók biztosra veszik, hogy már hetek óta együtt vannak.

Fotó: Instagram