Egy férfi azzal hencegett, hogy lefeküdt Zimány Lindával: Bukás lett belőle!

Zimány Linda egy soha nem hallott sztorit mesélt a Pénzt vagy éveket!-ben. Egy vendéglátóhelyen ült, amikor a mögötte lévő asztalnál egy srác épp azt elemezte ki, milyen volt vele az együttlét. Az ügyvédjelölt baseball sapkájában felismerhetetlen volt mindaddig, amíg nem állt a férfi elé, aki a váratlan szituációban teljesen lesokkolódott. A történet jól sült el, mert végül udvariasan elnézést kért Lindától, amiért a haverjai előtt a kamu sztorijával menőzött.

– Körülbelül tíz évvel ezelőtt történt. Ültem egy étteremben, felkaptam a fejemet, mintha a nevemet hallottam volna. Az úriember azt ecsetelte a barátainak, hogy mi milyen formában voltunk együtt – idézte fel a történteket a TV2 népszerű műsorában.

Budavári Fülöppel mérettette meg magát a milliókért. Fotó: TV2

– Nagyon meglepődtem, végighallgattam, majd felálltam, és gondoltam, hogy bemutatkozom neki. Ha még eddig nem találkoztunk, akkor szeretnék személyesen is bemutatkozni, mert én nem emlékszem, hogy ismernénk egymást. Nem nevettem ki, komolyan mentem oda hozzá. Számára nagyon kellemetlen szituáció volt a barátai előtt, kicsit rosszul is éreztem magam, hogy legalább lett volna egy jó napja, és azt gondolják róla, hogy tényleg egy igazi férfi, én pedig belerondítottam. Utána megfordult a fejemben, vajon hány ilyen sztori keringhet a háttérben, amit nem is hallok – emlékezett vissza a ma már vicces esetre.