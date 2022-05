Újabb részletek: Már nem él együtt férjével Csősz Boglárka

A házaspár jó ideje birkózott már annak a gondolatával, hogyan folytassák tovább úgy az életüket, hogy abban egyikük se sérüljön érzelmileg. Amíg a milliárdos építészmérnök Isztambulban maradt, addig Bogi – bár eddig is sokat ingázott a két ország között – Magyarországra tette át a bázisát.

Sokszor előfordul, hogy az együtt töltött évek alatt a férj és a feleség élete – bár látszólag egy irányba halad – más irányt vesz. Nem mindegy azonban, hogy a karrier vagy az új kihívások hogyan hatnak az érzelmekre, az együtt töltött időre. Csősz Boglárka és a férje, Burak Talu most egy időre a különköltözés mellett döntöttek, erről pedig kizárólag a hot! magazinnak meséltek.

– A szeretet része az is, ha két ember el tudja egymást engedni. Mindig is sokat voltunk egymástól távol, és Burak hálás volt azért, amiért kettőnkért éveken át én hoztam nagyobb áldozatokat. Az elmúlt években azonban már nemcsak őt, de engem is egyre inkább az üzleti dolgaim kötnek le, a munka és a sikerek jobban inspirálnak, ami nemcsak nekem, hanem neki is feltűnt, hiszen egyre nehezebben tudtuk összeegyeztetni a találkozásainkat. Be kellett látnunk, hogy az életem olyan szakaszba érkezett, amiben újra meg kell találjuk magunkat – mondta az üzletasszony a lapnak.

